Federica Panicucci e quel bikini strepitoso che ha incantato tutti – FOTO

E’ la regina incontrastata della mattina di Canale 5, la conduttrice toscana decide di ammaliare i suoi followers con uno splendido scatto.

Non è solamente amata dal pubblico che la segue ogni giorno in tv ma anche su Instagram, dove sul popolare social network colleziona migliaia di like e commenti ad ogni foto che posta ed è seguita da ben 1 milione di followers.

La bellissima 54enne non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani e sfoggia un fisico da urlo e un viso dai lineamenti perfetti.

La conduttrice oggi al timone di Mattino 5 ha raggiunto la popolarità negli anni ’90 presentando alcune trasmissioni su Italia uno come il Festivalbar. Dopo un periodo trascorso su Rai è tornata a Mediaset conducendo prima La pupa e il secchione e poi Mattino 5 di cui è ancora la padrona di casa.

Gli amori di Federica e il suo fisico perfetto

Nel 2006 la bella Federica ha sposato il dj Mario Fargetta con cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Nel 2015 hanno comunicato tramite il loro avvocato Giulia Bongiorno la separazione dopo vent’anni d’amore. L’anno dopo il divorzio la conduttrice ha iniziato una relazione con l’imprenditore Marco Bacini, con il quale è impegnata tutt’ora.

In questo scatto mostra il suo fisico scultoreo durante una vacanza a Forte dei Marmi, quest’anno infatti insieme al suo compagno e ai suoi figli ha deciso di rimanere in Italia per trascorrere le sue ferie, precisamente nella sua bella Toscana.

Tantissimi i cuoricini ricevuti sotto a questo post e innumerevoli i commenti dove i fans le fanno notare di come il tempo per lei sembri non passare mai.