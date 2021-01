La spettacolare attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi pubblica una foto che innalza la temperatura alle stelle: eccola!

Malena posa per un servizio fotografico completamente nuda e rannicchiata a terra, con le mani che sorreggono un luminoso oggetto rosa, piuttosto malizioso.

L’attrice di film vietati ai minori mette in mostra anche due tatuaggi: uno sul braccio e l’altro sopra la caviglia.

La sensualità dell’influencer è indescrivibile, aumentata dal suo sguardo penetrante, a cui nessuno sa resistere!

I numeri arrivano alle stelle: più di 64.000 mi piace e 2.000 commenti, in sette ore!

Malena Nazionale si sfoga: “Sono vittima di pregiudizi!“

L’attrice a luci rosse si sfoga nel corso di una delle sue interviste: “Sono vittima di pregiudizi!“.

E ancora: “Sono stata contattata da autori televisivi per programmi tipo che parlino di sessualità, ma alla resa dei conti tutti si sono tirati indietro con la scusa banale che sono un personaggio ‘particolare’, e che l’ipotetica rete televisiva che dovrebbe mandare in onda il programma potrebbe avere difficoltà. Quando sento dire che l’Italia è avanti, mi viene da dire che purtroppo non è così: diciamolo pure che il sogno di molti sarebbe quello di stare dietro la macchina da presa di un film porno, almeno il 90% degli italiani!“.

Ed infine conclude dicendo: “A me piacerebbe parlare non solo del mio lavoro, ma soprattutto vorrei parlare in qualità di donna che svolge questo lavoro, che sono due cose completamente diverse“.