Una Roma entusiasmante si riprende il terzo posto, battuto il Verona 3-1

La Roma vince il confronto con il Verona nel posticipo di domenica sera, in onda su Sky Sport Uno. La formazione di Fonseca al 20′, sugli sviluppi del corner, arriva il pallone sul secondo palo dove Mancini rimette in mezzo di testa, il pallone passa in mezzo a diverse maglie e sorprende Silvestri, finendo in rete. Dopo soli 2′ su ripartenza fulminea giallorossa, Borja Mayoral si presenta solo davanti a Silvestri che si distende e gli impedisce il tiro, lo spagnolo si ferma e appoggia indietro per Mkhitaryan che dal limite fredda il portiere gialloblu. Al 29′ corner in favore della Roma, la palla sbuca al limite dove Pellegrini tira di potenza ma troppo centrale e ancora Silvestri si rende protagonista respingendo centralmente proprio sui piedi di Borja Mayoral che da due passi insacca. Prova ad accorciare le distanze il Verona con un cross dalla destra di Bessa che trova Colley tutto solo sul secondo palo e sferra un colpo di testa schiacciato a terra che buca Pau Lopez sotto le gambe.

Roma-Verona: il tabellino e le pagelle della gara

La Roma dunque si porta a 40 punti in classifica ristabilendosi al terzo posto e superando la Juventus. Il Verona invece resta fermo al nono posto con 30 punti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling SV (dal 12′ Kumbulla 6), Ibanez 7; Karsdorp 6 (dall’85’ Bruno Peres), Villar 6.5 (dal 70′ Cristante 6), Veretout 6.5 (dall’85’ Diawara), Spinazzola 6.5; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 7 (dall’85’ Carlos Perez). All. Paulo Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Dawidowicz 5, Gunther 5, Ceccherini 5 (dall’80’ Udogie); Faraoni 5.5 (dal 57′ Dimarco 5.5), Tameze 5.5, Ilic 5.5 (dal 57′ Bessa 6.5), Lazovic 5; Barak 5, Zaccagni 5 (dal 57′ Colley 7); Kalinic 5 (dal 46′ Lasagna 6). All. Ivan Juric.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.

AMMONITI: Perllegrini, Kumbulla (R), Faraoni (V).

MARCATORI: 20′ Mancini (R), 22′ Mkhitaryan (R), 29′ Borja Mayoral (R), 61′ Colley (V).

MIGLIORE IN CAMPO: Mkhitaryan (R)

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel week end del 6 e 7 febbraio, la Roma volerà a Torino per il big match contro i bianconeri sabato alle 18:00. Il Verona invece affronterà in casa l’Udinese, domenica alle 15:00.