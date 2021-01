Mara Venier, la litigata feroce con Antonella Clerici: resterà nella storia

Una litigata di cui non tutti sono a conoscenza ma che “fece tremare i muri”, così ha dichiarato Antonella Clerici in riferimento alla discussione con la sua collega.

Antonella Clerici e Mara Venier sono le due regine incontrastate di Rai Uno, storiche conduttrici del servizio pubblico da sempre molto amate dal pubblico.

Oggi la conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’ è stata ospite dalla collega a ‘Domenica In’ ma non tutti sanno che anche se oggi i loro rapporti sono idilliaci, un tempo sono state protagoniste di un’accesa discussione.

A rivelarlo è stata proprio Antonella Clerici durante ‘L’intervista’ di Maurizio Costanzo, dove è stata ospite nel 2018. In quell’occasione il giornalista mostrò alla presentatrice delle foto di alcune sue colleghe del mondo dello spettacolo e lei si lascio andare ad alcune confessioni.

A incuriosire gli spettatori è stata la risposta inattesa riguardo la collega Mara Venier: “Con Mara Venier ho fatto delle litigate storiche. Una volta a Domenica In ci fu una litigata che fece tremare i muri, perché io venivo dal successo de La Prova del Cuoco e quindi erano anni di crescita professionale importanti, mentre lei tornava a Domenica In dopo un lungo periodo di assenza. Se metti due prime donne insieme, qualcosa deve succedere…”.

I motivi delle liti tra le due conduttrici

La Venier aveva anche dichiarato le motivazioni delle liti: la Clerici la prima volta si arrabbiò con lei proprio a Domenica In, quando lo chef Gianfranco Vissani preferì la conduttrice veneta per la rubrica dedicata alla cucina.

Un’altra discussione avvenne in occasione di un servizio fotografico per Natale al quale la Clerici si sarebbe presentata in ritardo. Un’altra volta ci fu un qui pro quo a Sanremo, quando la Clerici avrebbe costretto il marito della collega, Nicola Carraro, a trasferirsi nella 19esima fila dell’Ariston.

Un altro equivoco ci fu durante una puntata di Domenica In, quando la Clerici intervenne telefonicamente per rispondere a Pamela Prati durante a un talk dedicato alla tragedia dello Tsunami del 2005, e la Venier rifiutò la telefonata, giudicandola inopportuna.

Mara Venier ha tuttavia assicurato di non essersi pentita di nessuno dei comportamenti avuti con la collega definendoli inevitabili.