Eva Grimaldi fa una battuta piuttosto esuberante durante la trasmissione Affari Tuoi: un onda di risate si abbatte sulla puntata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Grimaldi (@evagrimaldireal)

La trasmissione, in onda su Rai 1 dopo alcuni anni di pausa, viene condotta da Carlo Conti, che sostituisce Flavio Insinna, a causa di alcune spiacevoli situazioni di cui l’ex conduttore si rese protagonista: situazioni che la produzione non ha potuto ignorare.

Quest’anno lo show è tornato ad intrattenerci e a divertirci con un format nuovo.

Eva Grimaldi era ospite nella puntata del programma tv, insieme ad Anna Tatangelo, Maddalena Corvaglia e Massimo Ceccarini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Affari Tuoi”, Carlo Conti svela chi c’è dietro al Dottore dei pacchi

Eva Grimaldi e la sua esuberante battuta: imbarazzo e risate in studio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Grimaldi (@evagrimaldireal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Affari Tuoi”, rifiutano la proposta e accade l’impensabile

Nella puntata, dopo aver conosciuto i concorrenti che stavano per affrontare la sfida, abbiamo visto la cantante Anna Tatangelo fare gli auguri alla coppia di sposi.

Successivamente l’attore, regista, comico e sceneggiatore Massimo Ceccarini fa uno scherzo a Noemi (moglie di Samuele), dicendo a suo marito: “Dille la verità, eri tu l’altra sera in quel night… ti ho visto!“

La nota attrice Eva Grimaldi è entrata in studio con le sfere contenenti i pacchi 3 e 4 e le ha indicate dicendo alla coppia: “Per stare insieme, per passare tutta una vita insieme, per sempre… di queste ce ne vogliono tante!“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Grimaldi (@evagrimaldireal)

Immediate le risate dei concorrenti e del presentatore, ma in fondo si è inevitabilmente creato un leggero imbarazzo!