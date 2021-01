“Affari Tuoi”, Carlo Conti svela chi c’è dietro al Dottore dei pacchi

In un’intervista Carlo Conti ha svelato chi si cela dietro al Dottore dei pacchi del programma Affari tuoi – Viva gli sposi che andrà in onda stasera sabato 30 gennaio

Stasera come ogni sabato andrà in onda “Affari tuoi – Viva gli sposi” in prima serata su Rai Uno condotto da Carlo Conti. Una coppia di fidanzati sarà protagonista del programma e tenterà di portare a casa un bel gruzzoletto di soldi che serviranno per organizzare il loro matrimonio. Come ogni puntata la coppia dovrà dare filo da torcere al Dottore rifiutando o accettando le offerte ricevute. Il montepremi totale è di 300 mila euro, una bella cifra che metterebbe comoda la vita di chiunque e per due persone prossime alle nozze è ancora più importante. In una recente intervista a Fanpage, Carlo Conti ha rivelato chi si nasconde al di là del telefono con cui ogni volta si mette in contatto.

Carlo Conti svela chi è il Dottore dei pacchi di “Affari tuoi – Viva gli sposi”

Durante l’intervista rilasciata a Fanpage, Carlo Conti ha svelato: “Il dottore è una delle sole tre persone che prima della puntata si chiudono in una stanza per conoscere il contenuto dei pacchi. Insieme a lui, un dirigente Rai e il notaio. Non è lo stesso delle altre edizioni perché cambia sempre, non è mai la stessa persona”. Il presentatore toscano non ha fatto nessuno nome ma ha precisato che dietro alla cornetta del telefono non si nasconde una sola persona ma sono ben tre le menti “diaboliche” che fanno offerte ai prossimi novelli sposi. Come in ogni puntata ci saranno vari volti noti del mondo dello spettacolo e ognuno di loro avrà un pacco con una lieta o una cattiva notizia per la coppia di futuri sposi.

Stasera ci saranno Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica, Lilo e Ubaldo Pantani. Mentre le donne famose saranno Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e la cantante Anna Tatangelo.