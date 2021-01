I Soliti Ignoti, Francesco Facchinetti: “Voglio vedere il notaio!”

Nel programma I Soliti Ignoti, dopo che Amadeus si rifiuta di aiutarlo, Francesco Facchinetti pretende di vedere il notaio. E la regia lo accontenta…

Situazione inedita ieri sera nel programma I Soliti Ignoti di Rai 1. Lo show, condotto da Amadeus, ogni sera ospita un vip che tenta di indovinare l’identità di otto personaggi misteriosi per vincere il montepremi da devolvere in beneficienza. In palio ogni puntata ci sono 250mila euro che possono raddoppiare a 500mila. Ieri sera il premio finale era un contributo alla raccolta fondi dell’ospedale Spallanzani di Roma. A giocare c’era Francesco Facchinetti, dj, produttore musicale e conduttore, figlio del mitico cantautore dei Pooh.

L’esuberante ospite comincia a indovinare, ma poi perde la concentrazione e chiede l’aiuto di Amadeus, che però si rifiuta di dargli ulteriori indizi. Da lì parte la polemica… scherzosa ma non troppo.

Francesco Facchinetti: “Ah, il notaio c’è davvero?”

Dubbioso sull’identità da abbinare all’ignoto che si trova davanti, Francesco Facchinetti prova a farsi suggerire qualcosa da Amadeus. Ma il conduttore de I Soliti Ignoti deve rifiutare qualsiasi aiuto. Tant’è che alza le mani e afferma: “Non posso dire niente, il notaio non me lo permette“. “Ah c’è un notaio?”, replica il concorrente, tra il serio e il faceto. Per non dare adito a dubbi, a quel punto la regia inquadra un’elegante signora, l’unica presente seduta tra le fila del pubblico. Allora Facchinetti, colto in fallo, scherza con lei, chiedendole: “Tutto a posto notaio?“.

Poi si riprende immediatamente a giocare e la difficoltà aumenta. Anche se quel suggerimento negato sarebbe servito al produttore, perché dopo poco non riesce ad abbinare correttamente il parente misterioso e perderà al gioco finale, restando senza vittoria e soprattutto senza soldi.