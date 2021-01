Michelle Hunziker, quel bacio speciale che conquista il pubblico – FOTO

Michelle Hunziker fa impazzire i suoi follower con la sua ultima foto. Per loro un bacio del week end, ma lei non è sola

La scoppiettante Michelle Hunziker non sta un attimo ferma e tra le sue mille cose di mamma e donna che lavora nel mondo dello spettacolo non fa mai mancare la sua presenza su Instagram.

Così come ci ha abituati a vederla sul piccolo schermo sempre solare, frizzante e piena di energia, la vediamo nei momenti fuori dalle telecamere. Come? Grazie ai social attraverso i quali, lei come tante altre star dello spettacolo, ci permettono di entrare nella loro vita e vivere con loro alcuni momenti della quotidianità.

Michelle ci mostra spesso i suoi allenamenti o anche la cura del corpo con i prodotti della linea di cosmesi naturale creata interamente da lei. Ma poi ci fa conoscere anche i suoi amici a quattro zampe che adora e le sue piccole. Insomma con lei non c’è mai da stancarsi anzi.

Michelle Hunziker, il bacio insieme ad Odino

E proprio per regalarci un attimo della sua giornata Michelle Hunziker ci concede uno scatto speciale insieme al suo Odino, il suo amatissimo cane che vediamo spesso nelle sue Instagram Story. E oltre che dalla sua padroncina e da tutta la famiglia (moltissime le volte che lo vediamo anche insieme ad Aurora Ramazzotti) Odino è amato anche dal popolo del web.

Come accade anche per altri animali vip (perché con padroni vip come Matilde, la cagnolina di Chiara Ferragni) anche Odino ha un profilo social tutto suo. Con Odino Trussardi compare su Instagram con un profilo seguito da quasi 25 mila follower.

Michelle sorride e lo abbraccia. Odino ha un vestitino di pile viola e chiude gli occhi. Quello che piace al pubblico è il messaggio che la conduttrice manda: “Un bacio da noi due e buon relax…❤️ #relax @odino_trussardi”. Il pubblico impazzisce e regala ad entrambi tanti like e commenti.