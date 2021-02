Anna Tatangelo, 4 scatti e lo spacco sexy che ti stende – Foto

Anna Tatangelo in versione super sexy su Instagram. Ad un anno dall’addio con Gigi D’Alessio, la cantante si dimostra più seducente che mai

Anna Tatangelo su Instagram gioca a fare la femme fatale. Sfoggia il suo lato sexy in quattro scatti, mettendo in mostra tutta la sua bellezza mediterranea. Anna indossa con malizia i trend del momento: giacca e minigonna fuxia e calze nere velate. E davanti all’obiettivo della macchina fotografica sfoggia le gambe grazie allo spacco della gonna. Ad enfatizzare il profilo e i suoi tratti ci pensano il trucco soft e i capelli raccolti. Ovviamente i fan apprezzano e la cantante fa il boom di commenti e like, mentre si vocifera che abbia già ritrovato l’amore dopo la brusca fine della storia col suo famosissimo ex.

Anna Tatangelo, dopo Gigi si gode la vita da single

Per il momento si tratta di indiscrezioni e la sua vita privata rimane avvolta nel mistero. D’altronde la sua storia d’amore col cantautore napoletano Gigi D’Alessio ha fatto molto parlare i rotocalchi. Adesso Anna Tatangelo si dice felice di essere single a a distanza di un anno dall’ultimo tira e molla, racconta il motivo per cui i due si sono lasciati.

“Litigavamo sempre più spesso – ha spiegato la cantante – Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente, cucinavo per 20-30 persone. Alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai. E le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.

Da qui la decisione di allontanarsi e dirsi addio. Una scelta sicuramente sofferta, tant’è che deve ammettere: “Era l’uomo che avrei sposato e l’uomo che sposerei“.