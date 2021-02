Elenoire Casalegno una sirena al mare, che spettacolo da capogiro-FOTO

La bella showgirl Elenoire Casalegno ha condiviso una foto al mare ed è meravigliosa, gambe infinite e seno prorompente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Elenoire Casalegno stanca della pandemia e dei vari lockdown, condivide su Instagram una foto che la ritrae sdraiata sulla spiaggia. Appare come sempre in splendida forma e nella didascalia scrive una frase nostalgica. “Non ce la faccio più, non ce la faccio più…almeno il sole, non dico il mare, la sabbia, le rocce…ma il sole!”. Infatti oltre che alla situazione causata dalla pandemia, anche il maltempo sembra non dare tregua all’Italia.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero il lato A che non ti aspetti , che bellezza -FOTO

Elenoire Casalegno si sfoga su Instagram per il momento difficile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Cecialia Capriotti una bomba di sensualità su instagram, corpetto da capogiro-FOTO

Oltre a far trasparire un desiderio di sole e bel tempo nonostante tutto, la Casalegno si sfoga anche sul futuro che vede difficile e incerto come tutti. Scrive nella didascalia sotto ad una foto che la ritrae in primo piano di profilo, un lungo post in cui parla delle sue sensazioni ad oggi. Ecco alcune parole:”Guardare al futuro, oggi è difficile. Forse, ciò che più destabilizza, è non sapere quando finirà tutto questo. Ogni giorno dobbiamo impegnarci, nonostante le incertezze, a fissare degli obiettivi, a tenere alto il nostro umore, a non perdere la speranza, mantenendo però, il contatto con la dura realtà.

Una prova faticosa ma non possiamo tirarci indietro. Forse qualcuno cerca di scappare, scappare per raggiungere mete esotiche, fingendo una normalità ormai perduta, ma fuggire è un pò arrendersi. Ad un certo punto bisogna smettere di correre e voltarsi ad affrontare la verità, e sopratutto se stessi”. Sicuramente parole importanti e riflessive quelle della Casalegno. Ci possiamo ritrovare facilmente tutti in queste parole.