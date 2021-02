Formula 1, Mick Schumacher pronto all’esordio: “Può seguire le orme del padre”

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato dell’esordio in Formula 1 del giovane pilota tedesco Mick Schumacher.

Sale l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Formula 1. La prima gara del Mondiale è in programma il prossimo 28 marzo a Manama per il Gran Premio del Bahrain. Tra i piloti in corsa per il titolo ci sarà anche Mick Schumacher, il figlio di Michael che lo scorso anno ha trionfato nel campionato di Formula 2. Delle prestazioni del pilota classe ’99 ha parlato il team principal della Mercedes, Toto Wolff che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente tedesca RTL. Secondo il dirigente austriaco, Mick ha il talento giusto e le carte in regola per seguire le orme del padre e portare a casa il titolo iridato.

Formula 1, Toto Wolff: “Mick Schumacher ha il talento per competere per il titolo iridato“

“È un pilota di talento ed ha l’intelligenza per arrivare in cima, vincere qualche gara e persino competere per il titolo un giorno. Ma ci vuole tempo, come tutti i giovani“. Queste le parole del team principal della Mercedes, Toto Wolff, intervistato dell’emittente tedesca RTL, in merito all’esordio in Formula 1 di Mick Schumacher. Dopo la vittoria nel Mondiale di Formula 2, difatti, il giovane pilota tedesco è approdato alla Haas e prenderà parte alla prossima stagione della classe regina al fianco di Nikita Mazepin.

Secondo il dirigente della Mercedes, Schumacher ha, dunque, le carte in regola per poter vincere un Mondiale nei prossimi, ma prima dovrà crescere alla Haas, dove può imparare tanto e gettare le basi per una carriera vincente, soprattutto nel primo anno di Formula 1. “Mick – ha proseguito Wolff- è un pilota che ha molta fiducia nei suoi mezzi, ma non si culla troppo. Conosce i suoi punti di forza, i suoi limiti e soprattutto come sfruttare i primi per limare i secondi“. Secondo Wolff adesso la cosa importante è non caricare di pressione il giovane pilota che pian piano potrà crescere ed approdare in futuro in un top team con il quale potrà competere per il titolo iridato.

A confermare il talento del giovane pilota tedesco sono le prestazioni degli ultimi anni, durante i quali ha conquistato il campionato di Formula 3 nel 2018 e di Formula 2 durante la scorsa stagione.