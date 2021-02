La bella Capriotti ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima e sensuale con un body nero in pizzo

La showgirl Cecilia Capriotti è magnifica in un body nero di pizzo, ha un fisico da urlo fa venire un capogiro a chiunque. Tacchi vertiginosi con plateau e body nero in pizzo, seno prorompente in vista e uno stacco di coscia da infarto. Si presenta così su Instagram con la sua nuova foto. Nei commenti i followers le scrivono “Sei Fantastica”, “Bellissima” e anche “Semplicemente stupenda. La rappresentazione vivente della parola bellezza”.

La Capriotti eliminata dal Grande Fratello Vip a grande sorpresa

Nel corso della puntata del 18 gennaio 2021 del Grande Fratello Vip, la showgirl Cecilia Capriotti è stata eliminata a grande sorpresa. La showgirl era una concorrente recente, entrata un mese e mezzo fa. La sua partecipazione è stata molto tranquilla senza particolare drammi o colpi di scena inaspettati. Il suo percorso è stato molto tranquillo. Ha infiammato però i telespettatori con i suoi vestiti sexy e il suo corpo da urlo.

Al momento della sua eliminazione si era detta dispiaciuta di dover uscire ma comunque felice di tornare dalla sua famiglia, e in particolare da sua figlia. Che poco prima di essere eliminata le ha fatto una sorpresa con un video messaggio in cui le diceva “Mamma ti amo fino alla luna”. Toccante ed emozionante vedere l’amore della bambina nei confronti di sua mamma. la showgirl ha dichiarato di avere una vita bellissima a cui tornare e che quindi è molto tranquilla per l’eliminazione.