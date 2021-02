Claudia Romani un bikini che ti fa gelare il sangue, unica FOTO

Claudia Romani ingrassata? Cosa hanno notato i fan nelle sue ultime foto? Le sue forme sono un’esplosione per il web che impazzisce

Bollente, accattivante, una bomba in esplosione. Claudia Romani si mostra così al suo pubblico internazionale. Molto attiva sui social, la modella trentottenne vive ormai da undici anni a Miami dove si è fatta conoscere dai fan con pose e foto uniche e inimitabili. Su Instagram è seguita da più di un milione di follower che impazziscono per lei e per le sue forme. Infatti la donna non perde occasione di mostrarle e qualcuno ha insinuato che sia sia ingrassata, è veramente così?

Claudia Romani: al mare, non è un incanto? FOTO

Tra lato A e lato B, i fan non sanno cosa guardare e Claudia è consapevole della sua bellezza e non lascia indietro nulla, anzi si mostra in posizioni osé e provocanti. Non è di certo una di quelle modelle a cui siamo abituati, lei è qualcosa di unico che supera i canoni imposti dal mondo della moda. Un’esplosione sotto ogni punto di vista.

Nell’ultima raccolta di foto della modella i fan notano un fondoschiena senza precedenti. Sexy, sensuale, splendida, Claudia Romani in riva al mare è ancora più bollente.

“Stupenda”, commenta un fan; “Baby” scrive un altro. Le foto della modella sono diventati virali e ad ogni sua pubblicazione è subito gara di like. I fan sono già pronti per un nuovo post, non sono più nella pelle.