Bianca Guaccero il lato A che non ti aspetti , che bellezza -FOTO

Detto fatto anche di sabato? Bianca Guaccero ha ormai conquistato la Rai e su Instagram i fan, avete visto il suo lato A?

Se all’inizio il pubblico italiano aveva dei dubbi sul suo conto, oggi è una delle conduttrici più amate della televisione, tanto che gli appassionati di Detto Fatto vorrebbero che il programma andasse in onda anche di sabato. Bianca Guaccero ha conquistato tutti in poco tempo ed inoltre ha instaurato un rapporto virtuale con i suoi fan che la seguono anche su Instagram. Condivide con loro foto e video del lavoro e del tempo libero, facendo impazzire con la sua bellezza chiunque la guardi. Ultimamente si sta lasciando andare molto di più e il suo lato A finisce nei telefoni di molti italiani.

Bianca Guaccero: avete visto il suo lato A ? FOTO

Molto attiva sui social, la Guaccero è seguita da quasi settecentocinquanta mila follower che ogni giorno commentano i post della conduttrice. Molti fan hanno notato che da qualche tempo la donna è ancora più sensuale e sexy, spesso si lascia andare a qualche foto più osé. Da poco è infatti tornata ad essere single, sarà questo il motivo di questo cambiamento?

Proprio in una delle ultime foto ha mostrato in primo piano il suo lato A, spiazzando tutti i follower che non hanno resistito a commentare il post. “Sempre più bella” scrive uno; “Splendida” aggiunge un altro.

Bianca Guaccero è una sorpresa dietro l’altra, chissà cosa ci riserverà nelle prossime puntate di Detto fatto. Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo.