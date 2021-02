Belen Rodriguez in dolce attesa di una femmina: spunta un possibile nome

Secondo alcune indiscrezioni Belen Rodriguez aspetta una femminuccia. Il nome potrebbe essere Tabita.

Fiocco rosa in casa Rodriguez. La notizia è stata lanciata dal giornalista Santo Pirrotta nell’ambito della trasmissione Ogni Mattina in onda su Tv8. Dopo gli scatti in cui la showgirl è stata paparazzata, al fianco del suo amato Antonio, con indosso una morbida salopette, questa sarebbe l’ulteriore conferma della dolce attesa.

Svariati sono gli indizi che nel corso delle ultime settimane hanno trasformato l’ipotesi di una seconda gravidanza per la Rodriguez. Dal braccialetto antinausea, agli scatti solo del primo piano, la notizia lanciata da Novella 2000 sembra davvero essere veritiera. Secondo alcune indiscrezione la bella argentina sarebbe al quarto mese di gravidanza. Nei primi tempi avrebbe vissuto malesseri costanti. Ma ora sembrerebbe stare meglio ed essere più serena. Se la gravidanza fosse vera, Belen partorirebbe in estate.

La showgirl non ha mai confermato la notizia. La mancanza di una smentita tuttavia ha fatto propendere per la veridicità della sua attesa. Il famoso detto “chi tace acconsente” è perfettamente calzante in questa situazione.

Belen Rodriguez in dolce attesa: Tabita il possibile nome della bimba

Oltre all’indiscrezione in merito al sesso, Pirrotta ha rivelato che il nome della piccola potrebbe essere Tabita. In passato durante un’intervista la showgirl avrebbe espresso questa preferenza.

Nelle scorse ore alcuni commenti negativi sono stati rivolti a Belen in quanto ha postato su Instagram uno scatto con un calice da vino semi vuoto. In compagnia della sorella, non è chiaro dall’immagine se all’interno del bicchiere sia presente vino o una bevanda analcolica. Molti fan le chiedono se sia o meno incinta. Nessuna risposta. Neanche i suoi familiari si pronunciano in merito.

Pochi minuti fa ha postato sulla seguitissima pagina Instagram, per un totale di ben 9,8 milioni di follower, un dolce scatto in bianco al fianco del compagno Antonio Spinalbese per augurarli un felice compleanno.

Hair stylist, il ragazzo è più giovane di Belen di 11 anni. Dalla professione di parrucchiere è passato a quella di influencer e fotografo.