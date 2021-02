Chiara Biasi seducente all’ennesima potenza: bikini mostruoso – Foto

Chiara Biasi è già proiettata in estate e non pensa al freddo del momento. In costume lascia tutti a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi si bitta a capofitto nel lavoro. Nella sua vita privata pare che al momento non ci sia spazio per gli uomini. Fa ancora troppo male, forse, la fine della sua relazione con Simone Zaza e la convivenza che dopo due anni è finita per sempre.

Lei che con i social ci lavora, come le ha insegnato la sua grande amica Chiara Ferragni che l’ha indirizzata fin da giovanissima a seguire il suo sogno tramite l’uso strategico del web, non ama mostrare molto le sue frequentazioni e dunque non è lecito sapere se nel frattempo sia arrivato qualcun’altro nel suo cuore.

Nel mentre però possiamo dire che c’è una bella novità per lei e il suo brand. Ecco cosa ci aspetta a breve. Per capirlo meglio vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Laura D’Amore, il caffè è più buono con un lato A esplosivo – FOTO

Chiara Biasi in bikini per una importante novità