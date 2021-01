Come asciugare i panni in casa: rimedi e trucchi efficaci per non sbagliare!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come asciugare i panni in casa con trucci efficaci e decisamente utili!

Una delle sensazioni più belle e soddisfacenti che possiamo provare è sicuramente quella dei panni appena lavati, soprattutto quando sentiamo il loro profumo per tutta le stanze della casa. Tuttavia, molte volte ci è difficile asciugarli e, quindi, potremmo sentire l’odore di umido. Questo può accadere soprattutto d’inverno oppure quando non abbiamo abbastanza spazio per stendere i vestiti all’aperto. In questo caso, dovete optare, per forza di cose, ad uno stendino di uso casalingo.

Esistono anche alcuni trucchi che possono aiutare molto ad asciugare i panni, in modo tale da non sentire l’odore di umidità e facendo risparmiare molto tempo.

Non è molto difficile ottenere un bucato profumato senza spendere una fortuna ed utilizzando ciò che abitualmente abbiamo in casa. Dopo avervi spiegato come avere un bucato profumato a lungo, ecco come far asciugare in fretta i panni.

Trucchi per far asciugare i panni in casa

Il primo consiglio è impostare nella lavatrice la doppia centrifuga, in modo da andare ad asciugare più velocemente i panni. Questo trucco, però, non è possibile attuarlo per tutti gli indumenti perché, per molti, si può andare a rovinare il tessuto. Oltre a ciò, dovete anche considerare che la doppia centrifuga renderà anche più complicato stirare i capi una volta asciugati.

Un altro consiglio è fare caso alla posizione dello stendino. Può sembrare una cosa banale (molte volte viene anche sottovalutata) ma la scelta del luogo dove far asciugare i panni è molto importante. Scegliete un posto dove circoli molta aria, in modo da favorire sia l’asciugatura ma anche daa andare ad eliminare quell’odore sgradevole degli indumenti bagnati.

Prendete in considerazione anche l’uso del deumidificatore. Utilizzando questo strumento, andrete ad asciugare i vostri panni molto più velocemente, eliminando quell’odore di umidità in pochi minuti.

Stendete i vostri panni in una stanza dove sono presenti le fonti di calore (stufe, condizionatori oppure termosifoni) in modo da andare ad eliminare ogni umidità. Mettere la vostra biancheria vicino ad una di queste fonti di calore vi aiuterà a far asciugare nel minor tempo possibile anche i capi più difficili. Non a caso, esistono in commercio molti stendini progettati proprio per essere appoggiati ai termosifoni.

Altri consigli utili

Volendo, potete usare anche un termoventilatore che generi aria calda. Così facendo, potete eliminare completamente l’umidità dalla stanza e far sì che gli abiti risultino perfettamente asciutti.

Un trucco abbastanza sconosciuto, invece, ma che è molto utile, è sicuramente l’utilizzo di sacchetti di stoffa al cui interno potete inserire del riso. Andando a disporre questi sacchetti negli angoli della stanza, non farete altro che andare a far assorbire l’umidità grazie all’azione dell’amido contenuto nel riso. In questo modo, andrete a preservare anche il profumo dei vostri abiti anche se non avrete miglioramenti nella velocità di asciugatura.

Altri trucchi molto semplici da tenere presente sono: