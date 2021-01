Beautiful, anticipazioni puntata 1 febbraio: la verità sull’acido

Beautiful, anticipazioni 1 febbraio: Hope scappa via senza guardarsi indietro. In una stanza trova Douglas.

Alla Forrester sembra essersi appena consumato un terribile omicidio. Preoccupata per Douglas, ormai assente da diverso tempo, Hope è scesa a cercarlo nei sotterranei dell’azienda. Thomas ha tentato di calmarla, ma quando ha provato a baciarla, lei si è divincolata e l’ha spinto giù da un soppalco. Il ragazzo è precipitato in una piscina di piena di liquido bollente non meglio identificato. Terrorizzata, Hope è scappata, lasciando Thomas indietro. Nel frattempo Ridge e Brooke si sono nuovamente scontrati, ma questa volta sembrano entrambi disposti a fare di tutto per non perdersi.

Beautiful, anticipazioni 1 febbraio: Steffy manda un messaggio a Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope correrà al piano superiore, trovando Douglas intento a giocare in una stanza. Il bambino le dirà di essersi seduto lì su invito di Thomas. La ragazza lo abbraccerà e piangerà di sollievo, fin quando non arriverà Charlie, che l’avvertirà di stare attenta alle vasche nei sotterranei perché vengono lavate con un acido altamente corrosivo. Una sostanza del genere potrebbe polverizzare un intero corpo unano, se vi cadesse dentro. Disperata, Hope correrà a vedere se Thomas è ancora vivo.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Steffy dirà a Liam che suo fratello non è affatto una cattiva influenza per Douglas. Poi la ragazza scriverà un messaggio al fratello, ma da parte di Thomas non giungerà alcuna risposta.