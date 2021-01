Crema fai da te contorno occhi: come risolvere il problema in poche mosse!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una crema fai da te per il contorno occhi che sia efficace.

Una delle zone più delicate del viso e che risulta molto vulnerabile, sia ai segni della stanchezza che del tempo, è sicuramente il contorno occhi.

Anche una cattiva alimentazione oppure lo stress possono manifestarsi con un cambiamento di questa zona, con la comparsa di borse, occhiaie e sguardo stanco.

Proprio per questo motivo, questa zona necessita di una cura adeguata in modo da poterla aiutare a risplendere e ad essere più luminosa. Questo perché un contorno occhi adeguatamente curato dona anche a tutto il viso un aspetto più giovane e più luminoso. Dopo avervi parlato di come creare una maschera per pelli impure, ecco come realizzare una crema per il contorno occhi.



Gli ingredienti utili per creare una crema fai da te: l’aloe vera e la sua efficacia per il contorno occhi

Per fortuna esistono molti ingredienti, facilmente reperibili e presenti in tutte le dispense, che possono aiutare a creare delle creme fatte in casa del tutto naturali. In questo modo, potrete creare delle semplici creme molto efficaci contro le occhiaie e i segni della stanchezza.

Da questo punto di vista l’aloe vera è un ingrediente del tutto naturale con un grande potere rigenerante e rinfrescante che può essere usato per creare la crema adatta per il contorno occhi.

Creare questo trattamento è molto semplice. Prendete 3 cucchiai di aloe vera e aggiungerla dentro un vasetto di vetro dove andrete ad inserire una manciata di fiori di camomilla. Una volta terminata questa operazione, non dovrete far altro che chiudere il vasetto di vetro e iniziare ad agitare leggermente per far mischiare per bene il contenuto.

Una volta ottenuto un liquido all’interno del vasetto non dovrete far altro che andare a prendere due dischetti di cotone, imbevendoli nel liquido e applicarli sugli occhi chiusi per 3 o 4 minuti.

È bene sottolineare che la camomilla è un rimedio molto usato e ottimo soprattutto per il gonfiore che si forma intorno alla zona degli occhi. Tuttavia, affinché ci sia una azione davvero efficace sarebbe bene farla raffreddare del tutto perché l’azione del freddo, unito all’azione decongestionante della camomilla, fa sì che i capillari si restringano migliorando la circolazione ed eliminando così il gonfiore e dando luminosità a tutta la zona.

Usare la camomilla come trattamento della zona del contorno occhi è molto semplice. Non dovrete far altro che far bollire in un pentolino un po’ di acqua e aggiungere 2 o 3 bustine di una comune camomilla e lasciarla in infusione. Dopo circa 5 minuti potete aggiungere qualche goccia di olio di mandorle in modo da sfruttare anche le proprietà nutrienti.

Una volta raffrettato il tutto, potete applicare le bustine direttamente sugli occhi per almeno 15 minuti in modo da andare a coprire interamente le palpebre e la zona dell’occhio. Noterete fin da subito un sensazione piacevole, di sollievo.

Miele per migliorare borse e occhiaie

Un altro elemento molto efficace per il contorno occhi è sicuramente il miele. Questo ingrediente è ricco di proprietà emollienti e nutrienti, ma anche antiossidanti. Quindi è molto efficace nella lotta ai radicali liberi, che sono i responsabili dell’invecchiamento della pelle.

A 2 cucchiai di miele potete aggiungere anche 1 cucchiaino di yogurt in modo da avere un composto cremoso che sia semplice da applicare. Una volta applicato, lasciatelo in posa per almeno 20 minuti e, poi, risciacquate con abbondante acqua tiepida.