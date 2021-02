Delitto di Carmagnola, Alex ha ucciso moglie e figlio colpendoli con 50 oggetti

Nel delitto di Carmagnola emergono particolari sempre più cruenti. Alex Riccio avrebbe usato oltre 50 oggetti per colpire a morte la moglie e il figlio, prima di tentare il suicidio, gettandosi dal balcone. Ora è piantonato in carcere a Torino

Alexandro Riccio voleva cancellare l’esistenza della sua famiglia. Il biglietto lasciato prima del tentativo di suicidio è un macabro avvertimento: “Vi porto via con me“. Ma lui è sopravvissuto al volo dal balcone, mentre sua moglie e suo figlio sono morti per mano sua, nel modo più cruento. L’uomo resta piantonato nel reparto detenuti del carcere Molinette, a Torino, mentre i carabinieri provano a ricostruire l’esatta dinamica della strage. Gli investigatori hanno definito agghiacciante la scena del delitto.

Delitto di Carmagnola, i dettagli della furia omicida

Dalle prime analisi sull’appartamento in cui è avvenuta la strage emergono i dettagli della ferocia con cui l’uomo si è accanito contro la moglie Teodora Casasanta e il piccolo Ludovico, di appena 5 anni. I carabinieri hanno sequestrato quasi cinquanta oggetti che l’assassino avrebbe utilizzato per sterminare la sua famiglia.

Riccio avrebbe usato ogni tipo di oggetto che gli capitava sotto mano per portare a compimento la sua follia omicida. Oltre al cavatappi con il quale ha colpito suo figlio alla gola uccidendolo, anche bottiglie, lampade, una cornice e tutti i suppellettili che gli sono capitati a tiro. Ma mancano ancora elementi importanti per capire com’è andata davvero.

Delitto di Carmagnola, la sindaca: “Un momento tragico”

Le indagini sono affidate alla Procura di Asti, e gli inquirenti stanno concentrando i loro sforzi per capire perché il corpo del piccolo Ludovico si trovasse in corridoio. Il bambino era stato svegliato dalle urla della madre o stava tentato di scappare dai colpi del padre? Per questo è stato previsto un ulteriore sopralluogo dell’appartamento e la pm Laura Deodato ha anche dato l’autorizzazione all’autopsia sui corpi di madre e figlio.

Carmagnola, comune piemontese alle porte di Torino, è ancora sotto shock per l’accaduto. Alexandro e Teodora sembravano una coppia ordinaria, nessuno sospettava potesse scatenarsi tanta violenza.

Si attende l’arrivo dei parenti di Teodora, che sono stati contattati telefonicamente dalla sindaca della cittadina, Ivana Gaveglio. “Non è stato ancora deciso nulla e sono molto scossi, come è normale. Io come rappresentante dell’amministrazione ci tenevo a far sapere che siamo a loro disposizione per aiutarli in questo momento tragico“.