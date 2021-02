Eleonora Incadorna: la “cena italiana” è spettacolo vietato ai minori – Foto

Eleonora Incadorna ci delizia con alcuni scatti a tavola ma gli occhi cadono sul decolleté: qualcosa di inaudito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona anche a tavola è senza freni. La giunonica influencer seguita su Instagram da 475 mila follower, è ormai lanciata nel mondo social e pare non abbia nessuna intenzione di fermarsi. I suoi scatti piacciono e tanto e lei non disdegna mostrare le sue forme abbondanti con scatti da capogiro.

Sempre solare e sorridente, come donna del sud, la Incardona, ex cognata di Diletta Leotta, cavalca l’onda della popolarità e continua a sfornare foto una più bella e accattivante dell’altra. Ormai sono mesi che non sta più insieme a Mirko Manola, il chirurgo plastico fratellastro da parte di madre della giornalista di Dazn, ma per tutti rimane la “cognata di Diletta”.

E questo appellativo le è servito molto per farsi conoscere, è inutile nasconderlo. La bella siciliana aveva già provato a sfondare in tv partecipando a Miss Italia nel 2010 e ad entrare nella trasmissione “Veline” ma è stato il seguito social che le ha fatto fare il salto di qualità.

Eleonora Incadorna, il davanzale è inaudito: da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

E che salto potremmo dire. Ormai Eleonora Incadorna è una influencer a tutti gli effetti e una che ci sa fare con il web che scatta foto ad hoc, quelle che lei sa già che piaceranno ai suoi fan.

Ed è stato così anche per gli ultimi due scatti quelli che lei dedica alla “cena all’italiana” come scrive lei a corredo del suo post.

Cosa mangia? Non si capisce bene ma ai suoi follower poco importa. Gli occhi cadono dritti sul suo esplosivo decolleté. Ha scelto un succinti top bianco per cena Eleonora che poco o nulla lascia all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Le sue grazie sono in primo piano e in bella vista. Qualcosa di inaudito, il davanzale è strabordante ed esibito con fierezza mentre mangia e sorride in camera mostrando un vasetto con un condimento giallo-arancio e un chicco di pasta alla forchetta.