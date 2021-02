Avete visto le ultime foto su Instagram di Giulia Valentina? L’influencer si fa ogni giorno più bella, qual è il suo segreto?

Quasi novecento mila follower seguono la modella e influencer Giulia Valentina, nota al pubblico di Instagram per essere stata la fidanzata del rapper Fedez prima che il cantante conoscesse Chiara Ferragni. La giovane torinese ha da poco compiuto i trenta anni ma ha già tante esperienze da raccontare. E’ ormai una costante di Grazia.it, un volto noto dell’Eurovision Song Contest e conduttrice della prima edizione di Fan Caraoke. Giorno dopo giorno si fa sempre più bella, qual è il segreto del suo splendore?

LEGGI ANCHE>>>Giulia Valentina: lo spacco seducente e serie di FOTO da urlo

Giulia Valentina: cosa mostra su Instagram? FOTO

LEGGI ANCHE>>>Leggings: con Giulia Valentina diventano tendenza moda 2021

Giulia Valentina ha ormai conquistato una grande cerchia sul web attraverso le sue foto meravigliose. Il suo segreto di bellezza? La giovane influencer non ha molti trucchi da mostrare. Infatti è così naturale che i suoi occhi parlano da soli: grandi, verdi e brillanti. Il suo sguardo è accattivante ma allo stesso tempo dolce e fine, difficile resisterle. E’ per questo e molto altro che i fan impazziscono per lei e non perdono occasione per commentare i suoi post. Avete già visto il suo look in pelle?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Un lungo tubino in pelle mette in mostra le sue forme e manda in tilt i follower pronti ad attaccare. “Quanto sei iconica” commenta un utente; “Troppo forte oltre che sempre super chic” scrive un altro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Una bellezza fuori dagli schemi, Giulia Valentina è unica con quelle forme stravolgenti e quegli occhioni da cerbiatto che conquistano chiunque la guardi.