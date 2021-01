Giulia Valentina: lo spacco seducente e serie di FOTO da urlo

Giulia Valentina. La nota influencer presenta sul suo profilo Instagram il backstage di uno shooting fotografico: incantevole

E’ una delle influencer più gettonate d’Italia e la sua fama è fortemente in ascesa. Su Instagram conta circa 880mila follower. Giulia Valentina, classe 1990, torinese ma di origini siciliane, è una bellezza indiscussa.

Il suo profilo, elegante e di classe, è sempre altamente professionale. In esso sono mostrate immagini che evidenziano quanto la modella sia super ricercata da marchi prestigiosi che la corteggiano per avere il suo volto nelle loro campagne pubblicitarie. Tanti post sponsorizzati, ma su tutti emergono alcuni scatti di vita privata che rivelano il grande amore della giovane per gli animali, in particolare per i suoi piccoli Guè e Chew, i chihuahua che ha adottato.

Poi le amiche, quelle vere e che ci sono sempre: la collega Paola Turani e la youtuber Tess Masazza, conosciuta per i suoi video ironici sull’universo femminile.

Giulia Valentina si sta togliendo via via di dosso il marchio di “ex di…” La ragazza, infatti, è passata alla ribalta per essere stata la compagna di Fedez dal 2013 al 2016. Come sono andate le cose è fatto noto. Il rapper ha poi sposato Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di fama mondiale.

Giulia Valentina. La polemica che l’ha coinvolta insieme a Fedez e la Ferragni

I tre sono stati oggetto di una situazione particolare. La Ferragni è da sempre schierata nella sensibilizzazione di grandi questioni sociali. Ha condiviso tempo fa un video in cui parlava di violenza di genere, al quale Giulia Valentina ha sentito di esprimere parere positivo, commentando con un’emoji. Chiara Ferragni ha risposto con un cuoricino di ringraziamento.

Fedez non ha giustamente gradito che l’attenzione mediatica si sia principalmente concentrata su questo fatto. “Mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come ‘la ex di Fedez’ (che tra l’altro ha un nome) ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo online di oggi?”

Giulia Valentina è però sempre più concentrata sul suo lavoro, si è lasciata le polemiche alle spalle. Si dichiara single, la carriera è il suo interesse principale del momento. Ha pubblicato le immagini del backstage di un servizio fotografico insieme alla crew che l’ha seguita. “Dream team” – scrive in didascalia. Una squadra da sogno che ha regalato immagini meravigliose a favore del pubblico che segue quotidianamente i suoi aggiornamenti. Al gruppo si aggiunge però un piccolo intruso. L’ultimo scatto simpaticissimo, vede sgattaiolare uno dei teneri chihuahua della influencer.