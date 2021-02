Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 febbraio: Pietro nota un particolare

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 febbraio: le voci su Clelia sono sempre più insistenti. Intanto Pietro nota un cambiamento nella madre.

La notizia della gravidanza di Clelia ha sconvolto Silvia e la zia Ernesta. Le due donne temono che la voce si sparga, infangando il nome di Luciano. Nel frattempo al Paradiso delle Signore hanno inizio i preparativi per San Valentino. Vittorio trascorre del tempo con la nipote Serena e si sente più leggero, mentre Beatrice non può fare a meno di pensare che il fatto che Marta non possa avere figli stia privando il cognato di una grande gioia. Cosimo Bergamini, dopo la terribile morte del padre, si ritrova a gestire gli affari di famiglia contro lo scaltro ed inflessibile Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 febbraio: Clelia medita una decisione

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Adelaide noterà un cambiamento nel cognato Umberto. Nella risoluzione dell’affare con Cosimo Bergamini, l’uomo è stato stranamente accondiscendente: ciò è dovuto all’influenza che Federico ha su di lui. Figlio biologico di Umberto e amico intimo di Cosimo, Federico comincia ad essere una figura scomoda davvero per Adelaide.

Nel frattempo al Paradiso, Vittorio dà il via libera per organizzare un San Valentino come si deve. In questo frangente, Pietro nota che la madre Beatrice è molto più serena da quando si sono trasferiti dallo zio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che la pressione a cui è sottoposta Clelia diverrà insostenibile. La ragazza mediterà dunque di prendere una terribile decisione.