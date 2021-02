Le Donatella: il VIDEO del loro segreto diventa virale

Le Donatella, amatissime sui social, svelano il loro segreto. I fans le adorano, il video diventa virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

In un’ora quasi 65 mila visualizzazioni, numeri da capogiro per Le Donatella, le gemelle più seguite sui social. In questo video – sopra riproposto – usano ironia e leggerezza per raccontare un loro ricordo d’infanzia: i tempi della scuola. Da sempre le sorelle hanno un legame fortissimo. “Questo video ci ricorda molto le ore buche a scuola in cui ci cercavamo per i corridoi per far passare il tempo e tu senza ombra di dubbio eri la miglior compagna di risate.” Una dedica tenerissima che i fans gradiscono tanto, infatti i commenti sono numerosi e tutti di affetto: dal Siete fantastiche 😂😂❤️ a Siete troppo TOP ❤️❤️❤️.

LEGGI ANCHE->Caterina Balivo distrutta a Domenica In: “Non volevo lasciarlo…”

Le Donatella, i consigli sul sesso: bollenti!

Vai su successivo per vedere le foto delle gemelle della TV