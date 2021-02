Uomini e Donne, Gemma Galgani smascherata da un corteggiatore: “Tutta una recita”. La dama torinese del programma di Maria De Filippi è stata messa al muro da un nuovo arrivato: Gianluca

A Uomini e Donne è arrivato un nuovo cavaliere per Gemma Galgani: stiamo parlando di Gianluca. Era arrivato con grandi aspettative, dicendo di essere un “fan” di Gemma e di seguirla dall’inizio della sua permanenza, dunque più di dieci anni. Era arrivato con tante aspettative, aspettative che sono crollate precipitosamente durante la loro frequentazione che è durata a malapena una settimana. Oggi, in studio, lui ha detto tutto quello che ha percepito da questa frequentazione.

Uomini e Donne, Gianluca smaschera Gemma: “Lei non cerca l’amore”

“Quello che ho capito è che Gemma qui fa tutta una recita. Con me non ha trovato dei problemi, lei cerca uomini con i problemi così ha la scusa per venire qui a fare i teatrini. Ho deciso di mandare un regalo a Tina perché lei è l’unica qui dentro che ha sempre capito Gemma” ha spiegato Gianluca a Maria De Filippi. “Ora capisco tutto, perché non è normale che in dieci anni non sei riuscita ad avere una storia. A te non interessa trovare l’amore, tu cerchi soltanto le telecamere qui dentro“.

Gemma si è molto arrabbiata e ha deciso di mandarlo a casa per chiudere la loro frequentazione, ma Tina gli ha dato il consenso di rimanere per conoscere qualche altra donna.