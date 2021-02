Paolo Bonolis senza freni: “Troppo facile, sono sicuro che calerà”

Paolo Bonolis come sempre dimostra di non avere nessun problema ad esprimere con chiarezza e sincerità il suo punto di vista innescando anche stavolta un’accesa polemica

Paolo Bonolis è, anche grazie alla sua onestà e schiettezza, uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Nel corso di un suo intervento a SkySport il conduttore non si è certamente sottratto dal dare una sua opinione sull’andamento del campionato di Serie A. Bonolis, notoriamente interista, non ha rinunciato a lanciare alcune frecciatine verso la stagione che sta conducendo il Milan. “Con 14 rigori ottenuti solo nel girone di andata – ha dichiarato il 59enne romano – qualunque squadra riuscirebbe a stare in vetta alla classifica“. Inoltre Bonolis si è dichiarato molto scettico sulle reali possibilità dei rossoneri di conquistare lo scudetto ipotizzando un calo della squadra guidata da Mr Pioli. Secondo il presentatore Mediaset la griglia finale sarà ben diversa da quella attuale con in pole la sua amata Inter, a seguire Atalanta, Juventus e Milan.

Paolo Bonolis potrebbe vantare una santa in famiglia

Paolo Bonolis non è soltanto un personaggio dedito allo spettacolo e all’intrattenimento. Oltre al “profano” la sua famiglia si è sempre interessata del bene comune come dimostra l’esperienza della sua prozia Adele Bonolis che papa Francesco ha recentemente dichiarato venerabile. La zia di Paolo è scomparsa nel 1980 e ha trascorso la sua intera esistenza aiutando attivamente il prossimo e la chiesa lombarda. Adele è riuscita infatti ad aprire diverse case di assistenza e un centro che si occupa di aiutare persone affette da disturbi psichiatrici. Dopo un lungo processo nella burocrazia vaticana papa Francesco ha deciso finalmente di proclamare Adele Bonolis beata.

Al momento all’illustre personaggio lombardo non sono stati attribuiti ancora ufficialmente dei miracoli, ma sono in tante le persone ad aver dichiarato di aver chiesto la sua intercessione nei momenti di difficoltà.