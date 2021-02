Barbara D’Urso strepitosa a Live, lo SCATTO con cui ringrazia i fan, che scollatura

Anche ieri sera, il programma “Live” ha registrato picchi elevatissimi di share. Barbara D’Urso, per ringraziare il suo pubblico, ha pubblicato uno scatto da urlo

“Live – Non è la D’Urso” è ormai uno dei programmi di punta di Canale Cinque. Barbara D’Urso, al timone del format, si conferma una conduttrice amatissima dal pubblico, che la segue costantemente in ogni appuntamento televisivo. La presentatrice, per omaggiare i suoi sostenitori, ha di recente postato uno scatto della puntata di ieri sera.

“Anche ieri sera ci avete regalato i nostri amati picchi del 23% di share e di 3 milioni di spettatori“: questo è quanto si legge nella didascalia. Nella foto, la D’Urso è seduta accanto ad uno degli ospiti, il modello Abraham Garcia Arevalo, ex di Giulia Salemi. Ma le attenzioni sono tutte per Barbara: l’abito blazer, dotato di una scollatura mozzafiato, ne mette in mostra la favolosa mercanzia.

Barbara D’Urso, ennesimo successo per Live: il riassunto

Oltre 3 milioni di telespettatori e quasi 9 milioni di contatti: questi sono i numeri di “Live – Non è la D’Urso”, trasmissione in onda ogni domenica sera su Canale Cinque. Il successo del talk show è dovuto al suo stesso impianto: gli ospiti vip, invitati di volta in volta in studio, appassionano il pubblico a casa con le loro vicissitudini.

Nella puntata di ieri, sono intervenuti il viceministro alla salute Sileri e Matteo Salvini: un’occasione per trattare l’argomento “Covid”. Successivamente, la conduttrice ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo grazie ad un ospite a dir poco straordinario: Walter Zenga, celebre portiere della nazionale, ha affrontato le cinque sfere.

A deliziare la serata, anche la diatriba tra Valeria Marini ed il suo ex fidanzato Gianluigi. La showgirl, tesissima, ha accusato pubblicamente l’uomo di aver parlato male della madre. E lo share raggiunge l’apice.