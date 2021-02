Dora Moroni ha ritrovato l’amore e la serenità insieme all’ex marito Christian e la coppia si è ritrovata in lacrime nello studio di Domenica Live: cosa è accaduto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @domenicalive

Il loro grande amore sembrava essere terminato e invece Dora Moroni e Christian sono oggi più uniti e felici che mai, come hanno dichiarato da Barbara D’Urso a Domenica Live. Un matrimonio durato undici anni e che ha dato alla luce un figlio, Alfredo. Poi la dolorosa separazione che si pensava avesse inclinato per sempre il loro rapporto. Una fiamma che però non si è mai spenta del tutto e la coppia formata da due dei personaggi di spicco degli anni Settanta è tornata a esistere. Ospiti nel salottino di Canale 5 hanno ricevuto una sorpresa che li ha ridotti in lacrime.

LEGGI ANCHE -> Massimo Giletti, la sfuriata in trasmissione: trema tutto. I motivi

La sorpresa di Barbara D’Urso a Dora e Christian Moroni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @domenicalive

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo distrutta a Domenica In: “Non volevo lasciarlo…”

Dopo aver raccontato quanto siano felici in questo momento della loro vita, Dora e Christian Moroni hanno ricevuto una sorpresa che li ha commossi. Protagonista la loro nipotina che alcuni anni fa proprio grazie a Barbara D’Urso aveva sorpreso i nonni facendoli visita. Lei vive infatti in Bolivia, mentre suo padre Alfredo in America. La conduttrice ha voluto far ascoltare alla coppia un videomessaggio registrato proprio da quest’ultimo, prima di rivelare un’ulteriore sorpresa.

Si tratta di una lettera scritta proprio da loro nipote in cui esprime tutta la sua volontà di tornare presto a far visita ai nonni. Ma non è finita qui, poiché inaspettatamente Barbara apre un collegamento in diretta con la giovane, in compagnia della madre. Grande emozione per loro e in studio la commozione è palpabile. Un messaggio di grande affetto che si conclude con una canzone dedicata proprio a Dora e a Christian.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Occhi pieni di lacrime quelli della coppia che non vede l’ora di poter riabbracciare la nipote.