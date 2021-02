Patty Pravo e Caterina Balivo botte e risposte a “Il cantante mascherato”

Sono volate delle frecciatine tra Caterina Balivo e Patty Pravo durante il programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato

Durante il programma di Milly Carlucci nel corso della prima puntata, Caterina Balivo e Patty Pravo. Si è presentato un uomo con la maschera da lupo, definendosi un uomo tenace, orgoglioso e fiero. Caterina Balivo e Francesco Facchinetti hanno ipotizzato che si trattasse del famoso cantante Riccardo Fogli. Il racconto e la voce hanno fatto sì che gli indizi portassero proprio a lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giulia Salemi, il suo ex da fuori annuncia: “Pronto a riprendermela”

A il Cantante Mascherato c’è Riccardo Fogli sotto la maschera? Si accendono gli animi

LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin e il rapporto segreto con il “Costanzo” che non ti aspetti

Il racconto dell’ospite mascherato durante il programma, ha condotto alcuni giudici in studio a credere che si trattasse di Riccardo Fogli. In particolare sono stati Francesco Facchinetti e Caterina Balivo ad avere questo presentimento. Il racconto di lui aveva molti fili conduttori con il percorso del noto cantante. La voce, il fatto di aver abbandonato il branco e quindi il riferimento con i Pooh e altri dettagli. Durante però l’analisi della Balivo, fa un paragone con Patty Pravo.

Dice infatti che il cantante mascherato da Lupo si presenta come un Lupo buono, che si fa fregare dalla volpe e poi paragona la volpe a Patty Pravo. Tuttavia questo accostamento ha infastidito non poco la Pravo, che risponde alla Balivo chiedendo perché l’abbia messa in mezzo. La Balivo a quel punto appare imbarazzata e non ha continuato sul discorso. I fan più accaniti dei fan hanno capito il paragone che intendeva la Balivo. Infatti negli anni ’70 Riccardo Fogli ebbe una molto chiacchierata relazione con Patty Pravo, che lo portò poi a lasciare i Pooh.