Raoul Bova si gode il sole di Miami. Ma dov’è Rocio? – FOTO

Raoul Bova manda in estasi le sue ammiratrici con il caldo saluto di inizio settimana. Spiaggia bianca…l’attore è seminudo.

Sicuramente un bollente saluto quello di Raoul Bova oggi su Instagram; l’attore infatti nell’augurare alle sue ammiratrici un buon inizio di settimana ha postato una foto sexy che lo ritrae seminudo. Direttamente dalla spiaggia di Miami, anche se la foto – come lo stesso precisa – non è recente per ovvi motivi ma risale al 2019, prima dell’emergenza sanitaria. In questo selfie, si vede benissimo Raoul in primo piano che indossa degli occhiali da sole ad effetto specchio che non permettono quindi di ammirare gli occhioni azzurri che fanno impazzire le italiane di più generazioni. Dalla foto, essendo senza maglietta, si riesce altresì a notare il fisico asciutto. Infine, molte si chiedono i pantaloni dove sono? sicuramente essendo in spiaggia il bel Raoul indossa solo un costume ma non fa vedere oltre. Le fans non possono che fantasticare su quello che ci sia sotto.

Raoul Bova, qual è il segreto dell’attore?

Sin dai suoi esordi ad oggi, Raoul Bova è sicuramente uno degli attori italiani più desiderati. Ma qual è il segreto dell’attore? Non solo la bellezza, anche se quello sicuramente gli ha permesso di muovere i primi passi nel mondo della televisione. Ma una bellezza arricchita anche dalla personalità di Raoul, sempre cordiale, gentile e quel sorriso tenero che spiazza tutte. Raoul ama il suo pubblico ed è sempre presente per loro. Quando infatti posta delle foto, non esita a rispondere ai commenti di affetto che gli vengono lasciati sui social.

Anche un semplice like, un segno di gratitudine che molti colleghi e colleghe non hanno.