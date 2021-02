Federica Pacela, VIDEO bollente in bikini: sale la temperatura. L’influencer ha fatto impazzire i fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Federica Pacela è una delle influencer più famose del mondo di Instagram. Ha riscosso un grandissimo successo quando ha deciso di partecipare come concorrente al programma di Elettra Lamborghini che va in onda su MTV, “Ex on the beach“. L’influencer piemontese è nata il 25 agosto del 1986 a Biella, è molto legata alla sua famiglia e alle sue origini, ma ha 20 anni ha deciso di lasciare tutto per trasferirsi a Tenerife e prendere residenza lì.

Federica Pacela, che spettacolo mozzafiato l’ultimo video sul suo profilo Instagram

Qualche anno prima aveva frequentato un istituto tecnico per intraprendere un percorso di bellezza e alla fine diventare make-up artist. Federica ha sempre saputo che era quello il suo futuro e alla fine è riuscita a realizzare il suo sogno, lavorando nel mondo dello spettacolo ma anche sui social. Su Instagram pubblica frequentemente scatti bollenti che fanno girare la testa ai suoi fans che ogni giorno crescono sempre di più a dismisura.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Federica è fidanzata per molto tempo con Yuri Rambaldi, spogliarellista ed ex concorrente de L’Isola Dei Famosi. Poi la loro storia si è conclusa quando ha confessato di averla tradita.