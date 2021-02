Valentina Vignali: un pizzico di malizia è d’obbligo, è strepitosa – FOTO

La cestista Valentina Vignali indossa un outfit del tutto malizioso in ogni suo “ricamo”: il segreto è nella gonna.

La cestista e modella riminese, Valentina Vignali, all’età di ventinove anni ha pienamente dimostrato come la malizia non sia solamente un utilizzo beffardo della propria conoscenza, ma soprattutto un’arte per pochi. Ebbene in un pomeriggio tra le vie di Roma pare che tutto possa succedere e il nuovo contenuto social di Valentina sembra esserne stavolta la prova assoluta.

Valentina Vignali in gonna rossa ed è subito super malizia

Il bellissimo scatto colmo di malizia è stato postato dalla cestita sul suo profilo Instagram soltanto pochi minuti fa. Con sullo sfondo sfocato il capolavoro romano di Nicola Savi, Fontana di Trevi, Valentina appare in tutto il suo carisma. L’abbigliamento, oltre allo sguardo volontariamente complice, è il punto forte dell’istantanea.

“Zona gialla ma con la gonna rossa perché non si sa mai” è la frase ironica che accompagna la superba mise en place della reginetta italiana della pallacanestro. Un senso dell’humor forse un po British, ma che sembra riscaldare in un attimo gli animi dei suoi ammiratori.

Ad uno “stupenda come sempre” si accostano una lunghissima serie di “sguardi a cuoricino” tipici degli innamorati. Dopo gli apprezzamenti non resta che salire sulla bellissima mongolfiera che ha tatuato sul suo braccio e volar via gioiosamente, se non fosse altro che per evitare altre “strette“.