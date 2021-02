La bella bonas Sara Croce è bellissima senza reggiseno su instagram, si copre solo con le mani e le braccia

Sara Croce stupenda con solo le calze indosso, sopra è completamente nuda, si copre con le mani il seno. La collega Claudia Ruggeri risponde nei commenti scrivendo “bomba”, al via tantissimi altri commenti dei fan che impazziscono per la bellezza della giovane. Uno scrive ironicamente “A ognuno la sua croce”. Sicuramente la bella Sara sa come farsi amare dai suoi follower.

Sara Croce infiamma il web con le sue foto intime

La bella bonas di Avanti un altro, classe 1998 fa impazzire i social con i suoi contenuti sensuali. Le foto che condivide sono tutti in intimo o in mini abiti attillati che sottolineano le sue forme perfette. Anche nelle stories condivide foto in pose sexy con lingerie che fanno venire un capogiro. Non ha problemi la giovane a mostrarsi così, sempre mezza nuda, sa di essere bella e affascinante e non si nasconde. Certo forse il fidanzato a di che essere geloso. Anche lei ha ceduto al fascino di un calciatore, d’altronde il fisico atletico ha il suo perché.

A quanto pare lei fa parte della categoria di donne dello spettacolo, che appena vanno in televisione dicono la fatidica frase, che ormai rimbomba nelle orecchie di tutti e sembra fatta apposta, “mai con un calciatore”. Anche Federica Nargi appena diventata velina disse le stesse parole e poi è finita anche lei con un calciatore. La stessa sorte per la Croce che è fidanzata con Gianmarco Fiory, il ragazzo che ha rubato il cuore della bionda. Lui ha trent’anni quindi decisamente più grande di lei ed è il terzo portiere del Bari. I due sembrano molto affiatati e felici insieme. Sicuramente un fidanzato più appropriato per la giovane che a quanto pare è attratta dagli over.