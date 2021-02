Francesca Fialdini interrompe la trasmissione: “Cosa succede?”

Francesca Fialdini, conduttrice di “Da noi a ruota libera”, interrompe la sua trasmissione per il trambusto in studio. Agli autori chiede: “Che succede?”. L’irruzione dell’ospite “super”

“Da noi a ruota libera” continua a mietere successi e ascolti: merito degli ospiti Vip, amatissimi dal pubblico, e della spigliata conduttrice, Francesca Fialdini. Ma anche il più rodato dei programmi può riservare delle piccole sorprese.

Gli ultimi ad essere accolti negli studi dello show sono stati due attori italiani popolarissimi: Lino Guanciale e Tullio Solenghi. Il primo in questi giorni è sul piccolo schermo con “Il commissario Ricciardi”, ha raccontato la sua esperienza nella fiction e il suo percorso artistico. Il comico genovese invece ha ripercorso le tappe salienti della sua quarantennale carriera. Palpabile l’emozione della conduttrice nell’incontro con Solenghi, tant’è che poi ha rivelato: “Sono molto felice. Ho realizzato un sogno”. Ma il bello doveva ancora arrivare.

Francesca Fialdini e l’ospite “super”

Nello studio di “Da noi a ruota libera” si è sentita un po’ di trambusto e la conduttrice si rivolge agli autori del programma, chiedendo “Ma che succede?”. Per un attimo sembra che ci sia un problema tecnico, ma in realtà c’è una sorpresa: l’ospite successivo è un supereroe in carne ed ossa, Spiderman.

Francesca Fialdini dà infatti il benvenuto a Mattia Villardita, 27enne di Savona che porta sollievo ai bambini negli ospedali travestendosi come il personaggio dei fumetti. Per rendere più credibile la sua visita nei reparti pediatrici, ha imparato delle acrobazie, tant’è che rivela: “Spesso li sorprendo entrando dalle finestre!”. L’ “Uomo ragno” ha poi raccontato alla conduttrice che anche lui da piccolo ha dovuto affrontare lunghi periodi di degenza, e che ora che si è rimesso, vuole portare gioia e serenità ai pazienti più giovani. Il suo impegno civile gli è valso il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana.

A sentire la sua storia, Francesca Fialdini, si è commossa e gli ha detto: “Per me è un onore intervistarti perché non ho mai intervistato un Supereroe“.