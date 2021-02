Jolanda De Rienzo, selfie bollente e décolleté in primo piano – FOTO

Jolanda De Rienzo, il suo selfie bollente allo specchio manda in delirio i follower. Il décolleté è in primo piano. Illegale.

Per Jolanda è tempo di pronostici e coinvolge i follower invitandoli a indovinare il risultato del big match di Coppa Italia Inter-Juve. Tuttavia, è difficile per i tanti appassionati di calcio e soprattutto di Jolandona, rispondere a questa domanda senza essere distratti da cotanta femminilità. Tanto che qualcuno risponde – ammaliato dalle curve della stessa – due “bombe” a zero. In effetti, guardando la foto che ha pubblicato mezz’ora fa, quindi ora di pranzo, ha lasciato tutti senza parole. La sensualissima giornalista ci ha già abituati a scatti di questo tenore, ma vederla è sempre una delizia per gli occhi. L’outfit è molto interessante, un abito dai tagli semplici “arricchito” da una generosa scollatura che rende tutto più piccante. A questo si aggiunge la fantasia dell’abito, fondo rosso e stampa nera animalier con tanto di cintura in vita. Sublime.

Jolanda si spoglia sui social: la reazione di un follower

