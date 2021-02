Katia Pedrotti baciata dal sole, in tuta bianca è pazzesca – FOTO

Katia Pedrotti posta uno scatto in versione sportiva. La tuta bianca che indossa mette in risalto il fisico atletico dello showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Look sportivo per Katia Pedrotti. Smartwatch al polso e tuta alla mano si mostra atletica nell’ultimo scatto postato su Instagram. Colore scelto per il look il bianco.

“Tutto tutto bianco.. come la neve che mi manca un sacco”, la didascalia al post pubblicata dalla showgirl. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei 476 mila follower. Nelle storie di Instagram mostra l’outfit in versione bianca. Inoltre si filma intenta a bere un the al gusto torta di mela. “Spaziale”, la definizione usata da Katia.

41 anni, la showgirl sfoggia un fisico atletico. Mamma di due figli, sui social condivide spesso allenamenti. Il suo nome diventa noto a seguito della partecipazione al Grande Fratello nel 2004. Molto amata dal pubblico riesce a conquistare il terzo posto. Inoltre nel reality inizia la relazione con Ascanio Pacelli.

LEGGI ANCHE > Katia Pedrotti, il giro per una Roma deserta. Bella e austera davanti la Fontana di Trevi – FOTO

Miss Katia: super mamma e moglie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

LEGGI ANCHE > Katia Pedrotti, gli occhi più belli di Instagram: che sensualità – FOTO

Dopo la partecipazione al GF, Katia intraprende la carriera come conduttrice e opinionista in numerosi programmi. Parallelamente si unisce in matrimonio con Ascanio con il quale è ancora felicemente sposata.

Dal matrimonio nascono due splendidi figli, Matilde e Tancredi. Nonostante una crisi qualche anno fa, i due hanno recuperato il loro rapporto e ora sono vicini come non mai. Pertanto Katia ha rifiutato la proposta di una possibile partecipazione al GF VIP. Non solo perché partecipare a un programma simile a quello che l’aveva già coinvolta non l’avrebbe divertita, ma anche per evitare di istaurare rapporti di eccessiva vicinanza con i concorrenti. Forse il timore della showgirl era legato a un conseguente allontanamento della famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

A conquistare i suoi fan da sempre sono la sua simpatia e bellezza. Sempre attenta alla linea, la showgirl è seguita da un nutrizionista personale.