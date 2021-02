Mara Venier, una dama bianca del 1973, la FOTO ricordo mai vista

Mara Venier delizia i fan con uno scatto che viene dal passato: era il 1973, e la conduttrice era alla prima esperienza attoriale. Ve la ricordavate?

Che Mara Venier fosse una conduttrice di grande esperienza, i telespettatori lo sapevano già. Tuttavia, in pochi sono a conoscenza di come la “Zia Mara” abbia esordito nel mondo dello spettacolo. Nata a Venezia nel 1950, la presentatrice si è sposata giovanissima, ad appena 18 anni, dopo aver dato alla luce la primogenita Elisabetta Ferracini. Trasferitasi nella capitale, la Venier tenta la via del successo: nel 1973 viene scritturata per il suo primo film. Proprio quest’oggi, la padrona di casa di “Domenica In” ha deciso di ricordare i bei vecchi tempi, postando uno scatto che ha lasciato tutti di stucco.

Ve la ricordavate così?

