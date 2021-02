Belen si vendica di Stefano De Martino, il dettaglio che non sfugge nelle stories

Belen Rodriguez punzecchia l’ex marito Stefano De Martino tramite Instagram. Una frase, in particolare, non è passata inosservata ai followers

Tra voci di una presunta gravidanza e scatti che sono l’emblema della felicità, Belen Rodriguez appare al settimo cielo. La storia con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele, a tal punto che la coppia, stando ai rumors, sembrerebbe già essere in attesa del primo figlio. Nonostante la showgirl non abbia ancora confermato, le fonti vicine ai due non avrebbero alcun dubbio.

Nel frattempo, la conduttrice ne approfitta per scoccare una frecciatina a Stefano De Martino. Quest’oggi, mentre si trovava al ristorante, Belen ha filmato un siparietto alquanto sospetto assieme alla sorella Cecilia. I fan, nelle parole della Rodriguez, hanno letto un chiaro riferimento all’ex marito.

Belen Rodriguez, frecciatina a Stefano De Martino: “La vendetta va servita fredda”

Quest’oggi, tutta la famiglia Rodriguez si trovava al ristorante, per celebrare il compleanno di Antonino Spinalbese. Belen, attraverso le Instagram stories, non ha mancato di scoccare una frecciatina all’ex marito. Assieme a Cecilia, la conduttrice ha filmato un siparietto piuttosto insolito. “Ho scoperto venti giorni fa di essere vergine ascendente scorpione, Cecilia è pesci ascendente acquario“.

La maggiore delle sorelle pronuncia poi una frase che scatenata immediatamente le reazioni dei followers. “Lo scorpione mi piace perché è passionale, ma… per lui la vendetta va servita fredda“. Le parole della conduttrice non potevano certamente passare inosservate: per molti, si tratterebbe di un messaggio indirizzato all’ex marito Stefano De Martino.

Nel caso in cui le ipotesi dei fan si rivelassero corrette, la cosa risulterebbe alquanto strana. Come mai Belen, nel giorno del compleanno del suo fidanzato, pensa ancora al padre di suo figlio Santiago?