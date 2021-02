Miriana Trevisan è un incanto senza tempo nell’ultimo scatto su Instagram: un primo piano fantastico che ammalia tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Per molti rimane la storica valletta di Mike Buongiorno, per altri una donna sempre bella e intrigante, senza tempo. E per lei il tempo pare davvero che si sia fermato. Alla soglia dei 50 anni niente la scalfisce, con un fisico da fare invidia.

Lei è Miriana Trevisan che sui social ha riscoperto una seconda stagione. In televisione ora la vediamo meno ma su Instagram è sempre presente con un viso d’angelo e una sensualità innata. Alle spalle il matrimonio con il cantante Pago al quale la showgirl è molto legata. I due hanno un figlio, Nicola.

La Trevisan aveva anche partecipato come ospite al Grande Fratello Vip nel 2020 proprio per sostenere l’ex marito. All’epoca Pago era fidanzato con la discussa Serena Enardu, anche lei poi entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Oggi più bella che mai ci delizia con uno scatto quasi sognante. Per vedere la sua foto vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Paola Turani l’intimo nero estremo, un fisico ammaliante – FOTO

Mariana Trevisan, un incanto senza tempo