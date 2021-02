La fotonica attrice e modella italiana pubblica uno scatto di un servizio fotografico e la reazione dei fans è esagerata!

Il nuovo post della Bellucci esplode di like e commenti: più di 220.000 mi piace e 1.700 messaggi, in quattro ore!

Nella foto, Monica indossa un’elegantissima giacca blu ed un raffinatissimo orologio color bronzo, ma sotto non ha né i pantaloni, né la gonna: porta un body dello stesso colore della giacca e lascia le cosce completamente nude.

Il make-up riprende i toni dell’orologio e i capelli sono lisci: che schianto!

Monica Bellucci e il suo rapporto con la bellezza e l’età che avanza: “Pronta ad affrontare la vecchiaia“

Durante un’intervista, Monica parla del suo rapporto con gli anni che passano e che, purtroppo, non si possono fermare: “Mi sento molto bene con me stessa, non potrebbe essere altrimenti, sono molto felice: ho due figlie che adoro, amici strepitosi, una famiglia che mi rende felice. Certo, non sono più la ragazza delle foto, è la verità e devi farci i conti. Sono pronta ad affrontare la vecchiaia, mi piacerebbe solo viverla con la salute dalla mia parte“.

Successivamente spiega cos’è per lei la bellezza e quanto questa possa essere stata un peso nella sua vita: “La bellezza non è un peso, semplicemente perché passa: è un periodo biologico di una donna“.

E ancora: “E’ un periodo della vita relativamente breve. Quella che rimane è la bellezza interiore e quella va coltivata“.