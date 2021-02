Regina Elisabetta, l’imbarazzante decisione per sanare la crisi economica

La crisi economica – al pari della pandemia – è globale. E la Regina Elisabetta avrebbe trovato la soluzione, anche se fa già discutere.

La pandemia ha messo in ginocchio l’economia riducendo molti paesi sul lastrico. Tra questi, il Regno Unito. I conti rischiano infatti di andare in rosso. Le chiusure infatti hanno abbattuto – tra le altre – il settore del turismo che da sempre fornisce al Regno Unito le utili risorse per portare avanti il paese. Vista la condizione che si protrae ormai da quasi un anno, è tempo di intervenire. Sarebbe stata proprio la Regina Elisabetta a prendere le redini le situazione e valutare la manovra più utile per rimpinguare i fondi e risanare il bilancio. E trovando un’idea che ha suscitato subito clamore a livello internazionale. Di cosa si tratta?

Crisi economica, in vendita i prodotti utilizzati dalla Regina Elisabetta

Per risanare il bilancio e scongiurare il danno economico, la Regina Elisabetta avrebbe deciso di mettere in vendita, sia offline che online bprodotti che la stessa utilizza nella vita di tutti i giorni: dai calzini da notte di lana, alle bandane per cani, alla borsa dell’acqua calda…insomma, un verso e proprio merchandising. Il sito ufficiale infatti è diviso in tante categorie e tantissime sottocategorie, una sezione curata anche per i regali e souvenir. Il sito di e-commerce prevede anche l’apposita pagina Instagram Buckingham Palace Shop con 416 mila follower, aggiornato periodicamente con i vari prodotti che comprende il brand reale.

Molti non apprezzerebbero questa decisione della Regina, soprattutto con riferimento ai prezzi. I prodotti sarebbero infatti troppo costosi.