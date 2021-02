La bella Sara Croce condivide una foto su Instagram e appare bellissima con il seno in vista e le forme da urlo

La bonas Sara Croce da il buongiorno ai suoi fan con una posa sensuale e lo sguardo ammiccante. I commenti sono tutti positivi, l’ammirano e l’adorano come fosse una dea. D’altronde con il corpo scolpito che ha sembra proprio una dea del passato. Impiega molto tempo ad allenarsi per tenersi così in forma.

La bella Croce sta per tornare il televisione con Avanti un altro a Marzo

Sara sta per tornare insieme alle sue colleghe Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi in televisione con Avanti un altro, il programma condotto dal fantastico Paolo Bonolis. La Croce ha condiviso una foto insieme alla Cremaschi. Le due bionde magnifiche di Avanti un altro anche se mancherebbe la Francesca Brambilla anche lei bionda bonas del programma. In un’altra foto ancora appaiono tutte e tre, la Ruggeri, la Cremaschi e la Croce, belle come sempre con mise super sexy. Su Instagram è una manifestazione della bellezza con loro tre, foto sempre sexy e bellissime.

Posano per la fotocamera come se nulla fosse, per loro ormai è pane quotidiano. A volte anche un pò troppo, tante foto in intimo forse potrebbero risparmiarsele. Infondo non c’è bisogno di mostrare continuamente, sappiamo bene quanto sono belle e in forma. Sembra che abbiano bisogno forse di qualche rassicurazione, anche se è inspiegabile. Oppure semplicemente adorano stare al centro dell’attenzione il più possibile. Anche se rischiano di diventare noiose, sempre con le stesse pose sexy e gli sguardi ammiccanti.