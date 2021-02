La bella imprenditrice Ylenia Francini ha condiviso una foto in body nero di pizzo che lascia senza fiato, uno spettacolo

La Francini è sensuale e magnifica con un body nero in pizzo che risalta il seno prorompente e mostra le gambe. Si gira anche di spalle e mostra la schiena tatuata e il lato B che implode. Nella didascalia chiede ai suoi follower se gradiscono il suo completino sexy e aggiunge:”Anche l’outfit più chic può essere assolutamente vanificato dalla scelta di un intimo sbagliato… e per ogni fisico ci vuole un intimo specifico!”.

Ylenia Francini risponde ad alcune domande dei fan e rivela perché è single

L’influencer e Social Media Coach, ha risposto ad alcune domande poste dai suoi follower. Alla domanda se è innamorata risponde che lo è stata per tre volte ma solo grazie al suo cagnolino ha scoperto il vero amore. Alla domanda invece alquanto strana “Come mai sei così carina?”, da una risposta molto interessante e riflessiva. Un passaggio interessante è “La cosa davvero importante è che sto bene con me stesa e mi piaccio per quella che sono. E il punto è che arrivo alle persone per altre caratteristiche”.

Confida poi il motivo per cui non è fidanzata. La sua risposta non lascia spazio ad alcun dubbio. “Perché non è semplice innamorarsi e non mi innamoro di chiunque. So bene quello che voglio ed in questo periodo della mia vita la persona che deciderò di avere accanto deve apprezzarmi ed accettarmi senza limitare i miei spazi e le mie libertà. Naturalmente l’amore è anche irrazionalità e cuore, ma non sarei mai disposta a tollerare situazioni limitanti e spiacevoli… e quindi anche se ci fosse un sentimento, ad oggi chiuderei la storia”.