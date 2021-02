Stefania Orlando: la classe in un solo outfit, splendida in total pink – FOTO

Nel mix di emozioni della trentaseiesima puntata del GF Vip la conduttrice Stefania Orlando conquista con classe i telespettatori.

Per la diretta di ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 la conduttrice televisiva, Stefania Orlando, ha infine optato per un look glamour e total pink. Una scelta dapprima istintiva che ha successivamente sorpreso una grande parte delle telespettatrici che fin dall’inizio sembrano tifare per lei. Sembrerebbe che si tratti di una classe innata nella soubrette che non conosca età né limiti.

Stefania Orlando: “che classe!“, splendida in total pink

Da valletta negli anni ’90 a conduttrice, fino a divenire la meravigliosa showgirl che è oggi, Stefania ha saputo conquistare una gran fetta di pubblico del reality grazie ad alcune sue innate qualità. Peculiarità che non sembrerebbero riguardare soltanto le sue scelte in merito alla moda, quanto più nello specifico il suo carattere. “Bella brava saggia e onesta in casa!!!❤️👍la migliore…alla faccia delle invidiose“.

Schierate sua difesa le fan della Orlando, dopo l’intervento “inopportuno” di Matilde Brandi nel corso della scorsa puntata, viene messa in risalto anche la facoltà della soubrette nel saper scegliere i giusti capi d’abbigliamento per ogni occasione.

L’amatissimo ed elegante completo in rosa di Stefania è stato condiviso anche sulla sua pagina su Instagram, dove anche lì ha raggiunto un buon numero di apprezzamenti: “Bellissimo quel completo❤️“. Eppure, al di là del suo semplice outfit, i suoi comportamenti all’interno della casa continuano a mostrarla come una gran donna e con una gran classe.