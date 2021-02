Michela Persico baciata dal sole porta la primavera su Instagram – FOTO

La bellissima Michela Persico posta una foto su Instagram baciata dal sole: via i cappotti ed è già primavera

La giornalista Michela Persico, compagna del difensore Daniele Rugani, ha postato una foto con panorama mozzafiato quanto la sua bellezza.

Si trova in Sardegna, è finalmente tornata in Italia con il calciatore che era in prestito dalla Juve al Rennes in Francia, e con la stessa formula è stato girato al Cagliari, per la gioia della famiglia.

L’esperienza francese non è andata nel migliore dei modi per Rugani ed è tornato nella madrepatria per dare il suo contributo al club sardo.

Michela Persico baciata dal sole

Michela Persico è la compagna di un calciatore, ma soprattutto una giornalista. Attraente, brava e intelligente, è laureata in lingue e ha sempre sottolineato l’importanza che il lavoro riveste per lei, al quale si è dedicata con costanza. Ama il suo ruolo nella televisione e per raggiungere i meritatissimi obiettivi ha studiato sodo, e fatto rinunce e sacrifici.

A tutti nota la sua bellezza fuori dal comune, aveva iniziato la carriera da modella prima di cambiare rotta, e non poteva che essere naturale. Molto attiva anche sui social, offre spesso le sue meravigliose immagini ai fan in ammirazione, che su Instagram si quantificano in 650 mila followers.

Da poco diventata mamma, è immediatamente tornata in forma con lo sport che ama profondamente e non è mai stata così splendente come oggi. Sarà la felicità di una vita piena, l’amore con il marito con il quale sta costruendo una bellissima famiglia, appare sempre più radiosa, e l’ultima foto pubblicata lo certifica.

Ad aggiungersi alla loro gioia questo trasferimento accolto con entusiasmo dai protagonisti, e il post della giornalista non potrebbe essere più chiaro: “Assieme a voi, con la mia famiglia, una nuova e affascinante avventura alla scoperta di questa meravigliosa città“.

Un raggio di sole che si staglia nel web, Michela Persico ha portato la primavera su Instagram: “dal cappotto alla maglietta a maniche corte è un attimo“. Ma non c’è cappotto capace di oscurare tanta bellezza.