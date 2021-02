Riccardo Fogli e Karin Trentini a Oggi e un altro: il racconto del loro amore

Il bassista dei Pooh, Riccardo Fogli, si emoziona durante l’intervista a “Oggi è un altro giorno”. In studio al suo fianco la moglie Karin Trentini.

Dopo 20 anni di matrimonio innamorati come noi mai. Il bassista dei Pooh Riccardo Fogli insieme alla moglie Karin Trentini sono stati intervistati da Serena Bortone ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Il musicista racconta l’esordio del loro amore. “A un certo punto l’ho corteggiata ma lei mi diceva di no perché avevo una compagna. Quando la mia storia finì mi disse che poteva corteggiarla. Avevo due concerti in quattro giorni in Puglia e le ho chiesto di seguirmi per conoscerci meglio. Per dimostrarle la serietà delle mie intenzioni ha prenotato due camere separate”.

In studio vengono mandati in onda alcuni scatti dal loro matrimonio. Il tutto accompagnato dalle note di un brando dei Pooh, “Il ritorno delle rondini”. Riccardo si commuove. Il suo volto si contorna di lacrime tanta è l’emozione.

Riccardo Fogli e Karin Trentini: 30 anni di differenza

“In questo brano scrivo che non ho più tempo per sbagliare ancora. Per un uomo di una certa età la paura è che l’amore ti abbandoni e non torni più”, commenta il musicista. La moglie interviene con tono rassicurante affermando che lo ama da 17 anni.

La doppia intervista prosegue con il racconto sulla loro piccola Michelle. Fogli ironizza sulla sua età affermando che quando la figlia, per ora di 8 anni, si laureerà lui sarà già in cielo. Karin ribatte: “Basta contare. Anche io prima di sposarlo contavo, ma alla felicità non si rinuncia.”

Karin e Riccardo hanno 30 anni di differenza. Classe 1979, la Trentini è modella e ballerina. Dopo l’esordio nel mondo della moda entra a far parte dei corpi di ballo di svariate trasmissioni televisive. Arrivata terza a Miss Italia, dopo aver conosciuto il marito ha intrapreso la carriera imprenditoria gestendo un B&B familiare e lanciando una propria linea di cosmetici. A 16 anni i genitori la portarono a un concerto di Fogli di cui si incantò fin da subito.

Mosse mare e monti per incontrarlo e dopo averlo conquistato la coppia si sposò nel 2010. All’epoca lei aveva 31 anni, lui 63.