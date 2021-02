Belen Rodriguez è incinta, Adriana Volpe rivela il nome della bimba

La notizia di Belen Rodriguez nuovamente in dolce attesa spiazza i suoi fan: Adriana Volpe ha svelato il nome della bimba.

Secondo quanto riportato dalla conduttrice Adriana Volpe, durante l’ultima puntata del suo salotto pomeridiano, la celebre showgirl argentina, Belen Rodriguez, sarebbe nuovamente in dolce attesa. Stavolta si tratterebbe di una bambina, e ad approfondire poi la questione pubblicamente, in compagnia di Santo Pirrotta, è stato lo stesso giornalista di cronaca rosa a Ogni Mattina rivelando al contempo anche il nome della prossima inaspettata new entry.

Belen Rodriguez: il nome della bimba ed il clamore sui social

Oltre al clamore che ha suscitato la notizia della nuova gravidanza di Belen si è aggiunto quello per la sua apparente inconsapevolezza. Infatti soltanto poche ore fa, dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie in cui brindava allegramente, in moltissimi hanno contestato la scelta di darsi “al vino” della soubrette, mostrandosi altamente indignati. Eppure al momento sembrerebbe che non ci sia alcuna prova di come in quei bicchieri ci fosse realmente un bibita alcolica.

Belen sarebbe entrata da poco nel quarto mese di gravidanza e il nome della femminuccia pare che sia già stato scelto con la dovuta convinzione. Le dichiarazioni di Pirrotta a TV8 ormai non lasciano dubbi, si sarebbe optato per Tabita, nome già menzionato e confessato dalla showgirl al giornalista che dopo averlo spifferato teme: “adesso non mi parlerà più“.