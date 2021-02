Carolina Stramare sul pavimento: coperta solo dal denim – FOTO

Carolina Stramare sul pavimento, la modella infatti posa per un servizio fotografico che rievoca tanto la primavera. Bellissima.

Carolina Stramare ama condividere con i follower i tantissimi progetti lavorativi che la vedono coinvolta. Ex Miss Italia, oggi Carolina è una modella affermata. Nell’ultima foto postata sul social, è sul pavimento e si lascia immortalare dal fotografo. L’outfit rievoca le temperature primaverili, i colori caldi rendono lo scatto davvero interessante. La Stramare indossa dei tronchetti rosa schiaparelli alle quali viene abbinato un pellicciotto della stessa tonalità ma con stampe animalier nere. La tuta in denim non si riesce a scorgere tutta ma il risultato è davvero magnifico. I capelli sono raccolti in una coda alta che mostrano il viso della bellissima modella. I commenti sono di amore e passione.

Carolina Stramare, proposta di matrimonio per l’ex Miss

Ogni foto per Carolina Stramare è un’occasione per farsi ammirare dai follower: sono centinaia di migliaia di utenti che la seguono sin dai suoi esordi. Occhi di ghiaccio, fisico bollente rendono la Stramare molto desiderata. Non solo quindi dai brand di moda che vogliono lei per farle indossare gli abiti della nuova collezione – proprio di recente lo shooting era dedicato al brand Guess – ma tantissimi i fans della loro beniamina. Sebbene tempo fa qualcuno l’ha criticata di pensare troppo a mostrarsi anziché di studiare, a cui è seguita peraltro la risposta celere della diretta interessata, non mancano le proposte d’amore a Carolina. Tra queste, qualcuno si sarebbe spinto un po’ oltre formulando una vera e propria proposta di matrimonio.

Sicuramente è un mero desiderio da fan, perché non renderlo felice anche con una semplice risposta cordiale? Lo accetterebbe tantissimo.