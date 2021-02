Lite tra vicini in un condominio: donna accoltellata e uccisa

Una donna di 47 anni è stata arrestata a Catania dopo aver accoltellato la vicina di casa che è morta poco dopo in ospedale per le gravi ferite.

Una donna di 42 anni è morta in ospedale, dove era stata ricoverata in seguito ad un’aggressione da parte della vicina di casa. È accaduto nella serata di ieri a Catania. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe recata dalla vicina, una donna 47enne, dopo che questa si era lamentata dei rumori. Una volta bussato alla porta, la 47enne ha aggredito la donna ed il fratello accoltellando la vicina. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza la donna ferita in ospedale, dove purtroppo poco dopo è morta.

Catania, troppi rumori dall’appartamento: donna accoltella e uccide la vicina di casa

Nella serata di ieri, mercoledì 3 febbraio, a Catania, una donna romena di 47 anni ha accoltellato la vicina di casa 42enne che è deceduta poco dopo in ospedale. Stando a quanto ricostruito, tramite il racconto del fratello della vittima, come riporta Il Giornale di Sicilia, i due si trovavano nell’abitazione della 42enne insieme ad alcuni amici, quando la vicina, avrebbe battuto alle pareti dell’appartamento, probabilmente infastidita dal rumore. Per chiedere spiegazioni, la donna insieme al fratello sarebbe andati dalla vicina che li ha aggrediti sferrando una coltellata all’addome alla 42enne.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna d’urgenza all’ospedale Garibaldi del capoluogo di provincia siciliano. Purtroppo i medici del nosocomio non hanno potuto far nulla per la 42ernne che è deceduta poco dopo.

Intervenuti presso il condominio anche gli agenti della polizia che hanno arrestato ed accompagnato in carcere la vicina di casa della vittima con l’accusa di omicidio.

La polizia, riporta Il Giornale di Sicilia, ha sequestrato gli abiti che la donna indossava al momento dell’aggressione ed il coltello utilizzato che sarebbe stato lavato e riposto all’interno del lavabo.